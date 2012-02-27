Луценко дали 4 года с конфискацией

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО осужден к четырем годам лишения свободы с конфискацией личного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, после 10-минутного перерыва, связанного с необходимостью коллегии судей вернуться в совещательную комнату, объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Также суд своим решением лишил Ю.ЛУЦЕНКО первого ранга государственного служащего и запретил занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и организационно-исполнительными функциями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, в течение двух лет.

Также суд пришел к заключению о необходимости взыскать с Ю.ЛУЦЕНКО в пользу МВД Украины более 643 тыс. грн. в качестве компенсации за незаконное празднование Дня милиции во Дворце «Украина» в 2008-2009 годах.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Ю.ЛУЦЕНКО Леонида ПРИСТУПЛЮКА и назначил ему меру наказания в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на два года, а также лишил права занимать в течение трех лет должности, связанные с организационно-распорядительными и организационно-исполнительными функциями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности.

Также суд постановил взыскать с Л.ПРИСТУПЛЮКА в пользу Главного управления Пенсионного фонда в Киеве более 243 тыс. грн. Меру пресечения Л.ПРИСТУПЛЮКУ на время отбывания наказания оставить в виде подписки о невыезде.