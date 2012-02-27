Януковичу показали две «красные карточки»

Активисты национальной молодежной кампании «Вставай!» предупредили власть о будущей революции и требуют отставки Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время акции протеста «Вставай! Покажи януковичам красную карточку» к 2-летию пребывания В.ЯНУКОВИЧА у власти.

Как отметили участники акции, за время своего правления В.ЯНУКОВИЧ не выполнил ни одного предвыборного обещания перед молодежью. В частности, это доступное жилье, 75% бюджетных мест в вузах и обещанное повышение стипендий.

Вместо этого, отметили молодые активисты, произошли, в частности, увеличение призыва в армию и приход к власти «украинофоба», министра образования Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Молодежь отметила, что Президент полностью отступился от них в своей деятельности, и под возгласы «Януковичу - красную карточку!», «Выведи их из игры!», потребовали отправить В.ЯНУКОВИЧА в отставку.

Среди других требований молодых активистов - ежегодное уменьшение стоимости ипотечных кредитов для молодежи, увеличение финансирования строительства, изменение условий кредитования жилья для семей, преодоление коррупции и пр.

В то же время молодежь отметила, что будет проводить подобные акции во всех регионах Украины, чтобы добиться «отстранения от власти команды януковичей».