Янукович назначил первого зама главы СБУ

13:18, 25 февраля 2012
Политика
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Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №154/2012 назначил Петра ШАТКОВСКОГО первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Другим своим указом под №153/2012 В.ЯНУКОВИЧ освободил П.ШАТКОВСКОГО от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

 

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