Янукович назначил первого зама главы СБУ
13:18, 25 февраля 2012Политика
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Указ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №154/2012 назначил Петра ШАТКОВСКОГО первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.
Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.
Другим своим указом под №153/2012 В.ЯНУКОВИЧ освободил П.ШАТКОВСКОГО от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.
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