Янукович назначил первого зама главы СБУ

Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №154/2012 назначил Петра ШАТКОВСКОГО первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Текст документа размещен на официальном сайте главы государства. Другим своим указом под №153/2012 В.ЯНУКОВИЧ освободил П.ШАТКОВСКОГО от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

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