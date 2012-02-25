Оппозиция отметит двухлетие Януковича протестами

Во Львове оппозиционные силы проведут сегодня акцию по случаю двух лет пребывания Виктора ЯНУКОВИЧА на посту Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО „Свобода”, представители областных организаций политических сил и молодежных организаций „Свободи”, „Батьківщини” „Фронту змін” проведут шествие центром Львова и совместный митинг возле памятника Тарасу Шевченко, который состоится под лозунгом „Скажи „Нет!” бандитскому режиму!”.

"За два года работы ЯНУКОВИЧА ничего, кроме постепенного уничтожения украинской молодежи в этой стране, не происходит. Студентам задерживают выплату стипендий, сокращают часы на изучение украинского языка и литературы, историю нашей страны переписывают или и вообще пытаются ликвидировать ее изучение. Можно привести множество примеров нововведений режима ЯНУКОВИЧА, которые вынуждают молодежь по окончании высших учебных заведений искать лучшей судьбы за пределами Украины. Ввиду этого, призываем активную молодежь объединить свои усилия для борьбы с режимом. Первой совместной акцией станет мероприятие 25 февраля, во время которого будем "праздновать" вторую годовщину режима ЯНУКОВИЧА", – отметил председатель Львовской организации "Студенческой Свободы" Михаил СЕМЧИЙ.