Ефремов подтвердил информацию о назначении Порошенко и Колобова

Лидер парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что министром экономического развития и торговли назначен Петр ПОРОШЕНКО, а министром финансов Украины - Юрий КОЛОБОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал на брифинге во ВР.

На уточняющий вопрос журналистов, официальна ли эта информация, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Это официальная информация. На данный момент произошли данные назначения, и эти люди приступают к исполнению своих обязанностей».

Как известно, П.ПОРОШЕНКО с 22 февраля 2007 года возглавляет Совет Национального банка Украины. С октября 2009-го по март 2010 года занимал должность министра иностранных дел.

Ю.КОЛОБОВ в апреле 2010 года был назначен на должность заместителя председателя правления Нацбанка, в ноябре того же года - первым заместителем председателя. До этого он работал в «Укрэксимбанке», был председателем правления БТА Банка.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Президент Украины освободил Валерия ХОРОШКОВСКОГО от должности министра финансов, назначив его первым вице-премьер-министром.