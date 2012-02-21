Балога отказался выполнять распоряжение Азарова

На заседании Совета регионов министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА отказался выполнять распоряжение премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления В.БАЛОГИ Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ покинул зал заседания, после чего В.БАЛОГА в своем выступлении сделал паузу.

После нескольких секунд тишины к министру обратился премьер-министр Н.АЗАРОВ с просьбой объяснить причину молчания. «А чего ты паузу взял?», - сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к В.БАЛОГЕ. В ответ министр сказал, что продолжит выступление после возвращения Президента.

«Я хочу перед Президентом поднять вопросы, которые волнуют министерство», - сказал В.БАЛОГА.

Н.АЗАРОВ в свою очередь предложил министру еще раз взять слово, после того как Президент вернется, и дать возможность выступить другому участнику заседания. Однако В.БАЛОГА не согласился покинуть трибуну и продолжил паузу.

«Президент уже следующего объявил, Виктор Иванович. Давай, заканчивай. Надо будет Президенту поставить вопрос – поднимешь руку и задашь», - сказал Н.АЗАРОВ. Однако В.БАЛОГА продолжал держать паузу. Через секунд десять Н.АЗАРОВ снова обратился к министру: «Ну что, завершил?». В.БАЛОГА ответил, что нет. «Так чего ты молчишь?», - спросил министра Н.АЗАРОВ. «Я жду Президента», - ответил В.БАЛОГА.

«Президент сказал продолжать (заседание), он отлучился. Садись. Придет Президент – продолжишь, если хочешь именно при Президенте», - сказал Н.АЗАРОВ министру.

После чего из зала послышалась реплика о том, что идет прямая трансляция. «Трансляция чего?», - спросил Н.АЗАРОВ. Из зала уточнили, что речь идет о трансляции заседания в пресс-центр. «А… Тогда Виктор Иванович садись, я Президенту доложу», - сказал Н.АЗАРОВ.

После этого В.БАЛОГА покинул трибуну, дав возможность выступить следующему участнику заседания, и занял место в зале.

Позже в пресс-службе Президента уточнили, что В.ЯНУКОВИЧ покинул заседание для того, чтобы сделать неотложный звонок.

Спустя некоторое время Президент вернулся в зал, В.БАЛОГЕ снова предоставили слово и он продолжил свое выступление.