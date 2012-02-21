Фракция «БЮТ-Батькивщина» требует встречи с Януковичем

Фракция "БЮТ-Батькивщина" требует встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед открытием заседания парламента заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Он напомнил, что Парламентская Ассамблея Совета Европы в своей резолюции обратилась к Президенту Украины относительно необходимости выполнить требования Совета Европы и относительно допущения к выборам лидеров оппозиции, подвергшимся уголовному преследованию.

«Поэтому мы требуем обеспечить встречу руководства фракции "БЮТ-Батькивщина" с Президентом Украины, чтобы он сообщил о своих планах по выполнению Резолюции ПАСЕ», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом он добавил, что руководители фракции "БЮТ-Батькивщина" требуют встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ «не как политические деятели, а как государственные деятели, и как мужчины с мужчиной».

Кроме того, по словам вице-спикера, на встрече с главой государства представители фракции хотят затронуть вопрос об освобождения Дмитрия ТАБАЧНИКА от должности министра образования и науки, молодежи и спорта.

«Сегодня мы должны четко сказать властям, что украиноненавистничество как государственная политика должно быть остановлено. Любить Россию - не преступление, но уничтожать украинский мир – это настоящее преступление», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Третьим требованием, по его словам, является срочный пересмотр государственного бюджета на текущий год.

Перед пленарным заседанием представители фракции "БЮТ-Батькивщина" в ложе правительства повесили плакаты с надписями «Табачник! Чемодан – вокзал», на котором изображена фотография Д.ТАБАЧНИКА у окна вагона поезда, а также «Табачників-Валуєвих з уряду геть!», на котором Д.ТАБАЧНИК с поросячьим пятаком вместо носа.