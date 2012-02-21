Герман: Табачник, как и Валуев, не вечен

Советник Президента Анна ГЕРМАН считает, что к инициативам по уменьшению количества часов украинского языка в школах, нужно относиться по-философски и достаточно спокойно. Об этом она сказала в интервью Радио "Свобода".

"Во-первых, Табачник, как и Валуев, не вечны. А во-вторых, такова ментальность украинского народа. Наши люди скорее сделают эффективнее, когда надо делать наоборот. Вспомните годы, когда у власти была оранжевая команда, тогда наоборот было, я бы сказала некторое навязывание украинского языка восточным регионам, Крыму, но это дало свой эффект. Такова природа украинцев: когда им будут запрещать, то они лучше будут за это бороться", - отметила она.

"Поэтому я не знаю, будут ли эти смешные инициативы нынешнего Министерства образования иметь тот эффект, на который рассчитывают их инициаторы", - отметила политик.

Она также напомнила, что "украинский язык пережил Валуевские указы, украинский язык будет существовать и развиваться, пока будут жить в мире украинцы".

"Поэтому я оптимистично настроена, и верю, что государственная языковая политика будет улучшаться", - резюмировала она.