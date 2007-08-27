Карпачёва спрашивает, на каких основаниях СБУ хочет вмешиваться в выборы

Мониторинг нарушений избирательного законодательства во время досрочных парламентских выборов, который готова взять на себя Служба безопасности Украины, может привести к превышению полномочий спецслужбы и выполнению ею несвойственных функций, что, так или иначе, повлияет на свободное волеизъявление граждан, убеждена Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного ВР по правам человека, в связи с этим Н.КАРПАЧЁВА обратилась к исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО с просьбой предоставить информацию о правовых основаниях для проведения спецслужбой мероприятий, обнародованных на днях пресс-центром СБУ. В сообщении пресс-центра, в частности, речь идет о том, что во исполнение Указа Президента Украины от 4 июля 2007 года «Об обеспечении реализации избирательных прав граждан Украины, законности, прозрачности и открытости избирательного процесса на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины» начальникам территориальных подразделений СБУ дано указание постоянно информировать ее руководство, а также правоохранительные структуры и органы государственной власти о нарушении избирательного законодательства. Причем уже задействованы телефонные линии доверия и создан оперативный штаб с целью обобщения и анализа данных, необходимых для принятия управленческих решений.

Однако в данном случае, отмечает в своем обращении к руководству СБУ Уполномоченный по правам человека, Служба безопасности может превысить свои полномочия и осуществлять несвойственные ей функции в нарушение Конституции Украины и Закона Украины «О Службе безопасности Украины».

В частности, согласно указанному закону, на СБУ не возложены функции контроля над соблюдением избирательных прав граждан. К тому же, данные действия могут быть расценены украинской и мировой общественностью как давление со стороны СБУ, вмешательство в избирательный процесс, а, следовательно, как нарушение прав на свободное волеизъявление и личную свободу граждан.

К тому же, отмечает Н.КАРПАЧЁВА, пунктом 6 вышеупомянутого Указа Президента Украины предусматривается поручить Службе безопасности Украины действовать исключительно в рамках определенных полномочий, то есть принять меры только «по обеспечению общественного порядка и безопасности на протяжении избирательного процесса, в том числе в день голосования и в дни установления результатов выборов».

Как сообщал УНИАН, 17 августа и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что во исполнение указа Президента Украины на время выборов СБУ открывает «линии доверия» с целью дать возможность гражданам сообщать обо всех возможных нарушения своих прав в ходе избирательной кампании и непосредственно на выборах. Факты нарушения прав граждан СБУ будет передавать в Генеральную прокуратуру и Центральную избирательную комиссию. Такая «линия» будет работать круглосуточно в каждой области Украины.

20 августа В.Наливайченко заявил, что СБУ готова оказать консультативную помощь Центральной избирательной комиссии в части предупреждения возможных нарушений и фальсификаций. По его словам, обеспечение проведения досрочных парламентских выборов не входит в компетенцию СБУ, никто, "даже СБУ", не имеет права вмешиваться в этот процесс. Но в то же время “все должны помогать ЦИК. Мы готовы и будем помогать”. В частности, сказал он, СБУ готова предоставить ЦИК, в случае необходимости, экспертов по подготовке превентивных мер для недопущению фальсификаций.