Литвин считает, что депутат должен весить не меньше 70 кг

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН считает нужным установить в Верховной Раде систему персонального голосования, - чтобы каждый депутат мог проголосовать лично.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Литвина.

«Я просил институт кибернетики придумать так, чтобы нельзя было играть как на пианино», – сказал В.ЛИТВИН, добавив, что ему предоставили наработку такого механизма, при котором система голосования срабатывает, когда происходит давление определенного веса на кнопку. «Чтобы не меньше 70 кг давило и тогда будет срабатывать кнопка. Такая система должна быть и будет», - отметил В.ЛИТВИН.