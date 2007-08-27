Литвин считает, что депутат должен весить не меньше 70 кг
18:13, 27 августа 2007Политика
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А как же быть женщинам
Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН считает нужным установить в Верховной Раде систему персонального голосования, - чтобы каждый депутат мог проголосовать лично.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Литвина.
«Я просил институт кибернетики придумать так, чтобы нельзя было играть как на пианино», – сказал В.ЛИТВИН, добавив, что ему предоставили наработку такого механизма, при котором система голосования срабатывает, когда происходит давление определенного веса на кнопку. «Чтобы не меньше 70 кг давило и тогда будет срабатывать кнопка. Такая система должна быть и будет», - отметил В.ЛИТВИН.
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