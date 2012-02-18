Азаров рассказал, как его уговаривали выйти в Фейсбук

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от руководителей министерств, ведомств и органов местного самоуправления наладить коммуникацию с населением через Интернет.

Об этом глава правительства заявил вчера в эфире программы «Шустер Live», сообщили УНИАН в пресс-службе Секретариата Кабмина.

«Я часто говорю всем, и министрам, и главам администраций: смотрите, сейчас Интернет предоставил вам возможность больше общаться людьми», - отметил Н.АЗАРОВ.

По его мнению, рабочие поездки также необходимы, но эффект от них нельзя сравнить с возможностями общения в Интернете: «Ну, поехал ты на предприятие, ну, встретился, два десятка человек рассказали о своих проблемах. Но это бывает редко. А здесь практически каждый может войти на твою страницу, и сказать тебе о тех проблемах, которые волнуют».

Премьер-министр подчеркнул, что общаясь с людьми, используя, например, социальные сети, можно получить колоссальный массив информации и воспользоваться ею при принятии правильных решений.

Н.АЗАРОВ напомнил, что лично он общается с гражданами на странице социальной сети «Фейсбук».

«Знаете, меня убеждали открыть свою страницу в социальной сети, например, «Фейсбук ». Я долго сопротивлялся, потому что времени нет. Ведь это надо каждый день смотреть, просматривать. Но я убедился, что это чрезвычайно важный канал прямого общения людей с премьер-министром непосредственно, и, самое главное, с аппаратом премьер-министра. Я благодарен всем тем, кто со мной общается на этой странице, и я стараюсь практически каждую свободную минуту использовать для того, чтобы посмотреть: а что сегодня произошло где-то? Конечно, много приходит и такой информации, которую непосредственно нельзя применить. И, вместе с тем, если все-таки обобщить, то подавляющее большинство - это нужная и необходимая для нас информация », - сказал премьер-министр.