В ПР говорят, что против них применяли ножи и телефоны

Партия регионов заявляет, что в День независимости ее активистам угрожали ножами и огнестрельным оружием.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

«В День независимости против Партии регионов сотрудники СБУ использовали ножи, Секретариат Президента – телефонные угрозы, а неизвестные хулиганы – огнестрельное оружие. Им всем не нравилась реклама регионалов», - говорится в сообщении.

По словам народного депутата, председателя Киевской городской партийной организации ПР Василия ГОРБАЛЯ, 24 августа сотрудники Секретариата Президента потребовали от него немедленно убрать партийную рекламу регионалов с центральных улиц столицы. «В тот же день представители Службы безопасности Украины совершили нападение на дирижабли с партийной символикой, перерезав удерживающие их канаты», - сообщил В.ГОРБАЛЬ, отметив: «В ходе празднования Дня Независимости Киевское городское отделение Партии регионов разместило на центральных улицах столицы – Грушевского, Крещатике, Институтской, Майдане Независимости - политическую рекламу на внешних носителях. Все было сделано в строгом соответствии с требованиями украинского законодательства, включая и подписание соответствующего договора с одной из киевских рекламных компаний, владеющей рекламными площадями в указанных местах». Однако, сообщил далее он, «уже начиная с раннего утра, на мой телефон обрушился, без преувеличения, целый шквал звонков. Звонили от руководителя столичного избирательного штаба Блока «НУ-НС» В.БОРИСОВА, а еще - из Секретариата Президента. И в том, и в другом случае требование было одинаковым – как можно быстрее снять нашу рекламу. Суть объяснений заключалась в следующем: бело-синяя символика может не понравиться Президенту».

Как рассказал В.ГОРБАЛЬ, «звонки поступали целый день, и, в конце концов, уже в районе 20.00 к нам обратился представитель неизвестной компании, который заявил, что наша реклама все же будет снята, причем без каких-либо официальных разрешений». То есть, иными словами, планировалось все сделать абсолютно незаконным способом, добавил депутат.

«Разумеется, столичные регионалы не могли допустить подобного развития событий. Мы организовали ночные дежурства, и не позволили беспредельщикам осуществить задуманное. Однако на следующий день история получила продолжение. 24 августа активисты Киевского отделения Партии регионов разместили на Майдане Независимости пять дирижаблей с символикой Партии регионов. Следует отметить, что и их установка, и дальнейшее проведение акции вызвали пристальное внимание сотрудников Службы безопасности Украины. Они постоянно интересовались происходящим, открыто выражая при этом свое недовольство», - сообщил В.ГОРБАЛЬ.

По его словам, развязка наступила около полудня. «Неизвестный, представившись сотрудником СБУ, в категорическом тоне потребовал на время выступления Президента немедленно опустить дирижабль, размещенный возле гостиницы «Украина». Предъявленный сотруднику спецслужбы киевскими регионалами пакет разрешительных документов, видимо, его не впечатлил, и он, ничтоже сумняшеся, ловко перерезал канат, к которому крепился дирижабль с символикой Партии регионов», - рассказал председатель Киевской городской парторганизации ПР, отметив, что через несколько минут аналогичная судьба постигла и дирижабль, размещавшийся возле Октябрьского дворца.

Остальные дирижабли партийным активистам удалось за щитить, сообщал В.ГОРБАЛЬ. «И сделать это, честно говоря, им было совсем непросто. На регионалов осуществлялось давление, постоянно звучали угрозы, в том числе и в адрес организаторов мероприятия – депутата Киевсовета В.ФИЛИППОВА и народного депутата, члена парламентской фракции Партии регионов А.ПИНЧУКА», - сообщает пресс-служба.

При этом в сообщении отмечается, что «Майданом Независимости примеры морального давления на партийных активистов не ограничивались. Наглядный тому пример – инцидент, имевший место возле метро «Дорогожичи», когда к группе сторонников Партии регионов, стоявших с бело-синими знаменами, на иномарке синего цвета подъехали неизвестные, достали пистолеты и, угрожая физической расправой, отобрали партийные флаги. После этого незнакомцы спешно ретировались с места событий. И такое, оказывается, возможно в стольном граде Киев средь бела дня. Как говорится, куда уж дальше…»

В.ГОРБАЛЬ заявляет, что намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением «об установлении и привлечении к ответственности лиц, преступивших закон, тех, кто представляет реальную угрозу для демократии, кто топчется по принципам честной политической борьбы».