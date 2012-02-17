Литвин: Нельзя перенести выборы, как об этом говорят невежды

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН исключает возможность переноса парламентских выборов с 2012 на 2015 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил в четверг на пресс-конференции в Новоград-Волынском Житомирской области.

«Нельзя перенести выборы, как об этом говорят невежды, которые не ведают о том, что говорят», - сказал В.ЛИТВИН.

Он напомнил, что Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины и в заключительных положениях четко зафиксировала, что срок функционирования Верховной Рады составляет 5 лет и следующие выборы состоятся 28 октября 2012 года.

Все остальное, по словам В.ЛИТВИНА, - «размышлизмы».