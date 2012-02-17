Литвин: Нельзя перенести выборы, как об этом говорят невежды
08:44, 17 февраля 2012Политика
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Спикер о «размышлизмах»
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН исключает возможность переноса парламентских выборов с 2012 на 2015 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил в четверг на пресс-конференции в Новоград-Волынском Житомирской области.
«Нельзя перенести выборы, как об этом говорят невежды, которые не ведают о том, что говорят», - сказал В.ЛИТВИН.
Он напомнил, что Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины и в заключительных положениях четко зафиксировала, что срок функционирования Верховной Рады составляет 5 лет и следующие выборы состоятся 28 октября 2012 года.
Все остальное, по словам В.ЛИТВИНА, - «размышлизмы».
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