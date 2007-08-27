Коммунисты поставили Морозу нереальные условия

Лидер коммунистов Петр Симоненко не видит необходимости принимать участие во внеочередной сессии Верховной Рады с повесткой дня, сформированной председателем парламента Александром Морозом.

"Условия, при которых фракция коммунистов готова принимать участие в работе внеочередной сессии парламента – однозначные", - заявил он в воскресенье на пресс-конференции в Луганске, сообщает пресс-служба КПУ.

"Во-первых, коммунисты придут в парламент, если в сессионном зале будет не меньше трехсот депутатов, которые проголосуют за изменения в Конституцию в части снятия неприкосновенности и ликвидации должности президента", - подчеркнул Симоненко.

"И, во-вторых, после принятия этих решений участники коалиции национального единства должны отказаться от участия в незаконных внеочередных выборах", - прибавил он.

Симоненко отметил, что ныне "собрать триста депутатов в сессионном зале как никогда чрезвычайно просто".

"Прежде всего, потому, что сейчас все понимают, что организация незаконных внеочередных выборов является блефом. Президент и его "оранжевые" политические силы преследуют единую цель – укрепить свои полномочия и позиции любой ценой", - считает лидер КПУ.

Украинская правда