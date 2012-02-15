Луценко: я все равно выживу, сколько бы мне не нарисовали лет

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что не считает себя виновным и не видит оснований для того, чтобы в чем-то каяться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после завершения своего выступления в дебатах на судебном заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает его дело.

«Я не нуждаюсь в жалости, я все равно выживу, сколько бы мне не нарисовали лет, я не вижу себя виновным, мне не в чем каяться», - сказал он.

«Я в действительности, - продолжил Ю.ЛУЦЕНКО, - не думаю никому мстить и на кого-то обижаться. Я остался нормальным человеком, который не держит обид ни на суд, ни на прокуратуру при всем ее несовершенстве… В этом деле должна быть хоть какая-то логика – Украина уже потеряла сотни миллионов на деле ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО… Следовательно, не может Украина быть заложником обиды лица, которого сбросили в 2004 году (имеется в виду действующий Президент ЯНУКОВИЧ – УНИАН)».

Обращаясь к суду, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что, по его убеждению, ни одно из выдвинутых ему обвинений не доказано.

Кроме того, как отметил экс-министр, не могут считаться доказательствами сфабрикованные, по его словам, материалы дела. «То, что представило обвинение, ссылаясь на сфабрикованные доказательства, не может быть доказательствами на суде. Иначе зачем нам суд вообще?», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, если использовать в качестве доказательства показания свидетелей, данные ими не в ходе судебного заседания, а в прокуратуре, то тогда зачем на протяжении 8 месяцев проходил судебный процесс. «Тогда нужно было сразу выносить приговор и признать, что мы полицейское государство… Но мне все же кажется, что суд заседал и с интересом слушал свидетелей. Я не вижу никаких фамилий, которые бы говорили, что ЛУЦЕНКО приказывал делать то-то и то-то… У меня большая просьба к суду, при всей ситуации в стране, не осуждайте меня за празднование Дня милиции. Если такое будет решение по отношению к работникам милиции, это будет подло», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он попросил суд в случае, если будет принято решение о вынесении обвинительного приговора, «то скажите мне, кто дал показания, что я совершил что-то не так, чтобы я знал… на основании показаний кого меня собираются посадить в тюрьму».

В завершение своего выступления Ю.ЛУЦЕНКО также напомнил суду допрос своего бывшего заместителя, народного депутата Украины Геннадия МОСКАЛЯ: «Если прислушиваться к мудрому старику генералу МОСКАЛЮ, то дайте прокуратуре столько лет, сколько она просит для меня».

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, которые повлекли тяжкие последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

14 февраля представители Генеральной прокуратуры попросили Печерский районный суд Киева назначить Ю.ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением 1-го ранга государственного служащего и лишением права на протяжении 3-х годов занимать организационно-предписывающие должности.