Экс-комиссар ЕС пугает Украину изоляцией

Бывший комиссар ЕС по вопросам расширения, экс-вице-президент Еврокомиссии Гюнтер ФЕРХОЙГЕН предостерегает Украину от угрозы политической изоляции.

Об этом Г.ФЕРХОЙГЕН заявил в интервью радио Deutsche Welle.

"Риск изоляции Украины имеет место", - сказал Г.ФЕРХОЙГЕН.

Немецкий политик не отрицает, что такая ситуация связана с заключением экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. "Этот процесс стал кнопкой запуска для практического замораживания отношений. Украинское правительство знало об этом риске – достаточно часто о нем напоминали. И правительство сознательно на него пошло", - считает он.

По его мнению, отношения между Украиной и Европейским Союзом оказались в замороженном состоянии, а евроинтеграция переживает застой. "Поскольку следующий шаг для углубления отношений между Украиной и Европейским Союзом отложен", - констатировал политик.

В то же время Г.ФЕРХОЙГЕН напомнил, что единственная "опция на будущее Украины – это европейская интеграция". "Россия не может предложить Украине ничего интересного относительно ее будущего. Россия – это не альтернатива для Украины", - убежден он.

Европейский политик высказал предположение, что судьба соглашения об ассоциации Украины с ЕС будет зависеть от парламентских выборов в Украине 2012 года и их соответствия демократическим стандартам и принципам верховенства права.

"Только после этого будет принято определенное решение в ЕС", - сказал Г.ФЕРХОЙГЕН.