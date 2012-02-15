Эксперт: команда Кличко сделала три ошибки

Директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дяченко заявляет о первых технологических ошибках, которые совершила команда Виталия Кличко в будущих мэрских избирательных гонках.

По ее словам, эти ошибки озвучены заместителем председателя партии «УДАР» Виталием Ковальчуком в интервью «Главкому».«Во-первых, он публично подтвердил, что Кличко не разбирается в хозяйстве. Мол, мэр - политическая должность. Получается, лидер «УДАР» так и не начнет интересоваться проблемами города, и будет заниматься политикой, а не теплом в школах и уборкой улиц? Неужели «ударники» не знают непреложных истин местных выборов - на них, в отличие от парламентских, голосуют за хозяйственников, а не за политиков?"

Елена Дяченко также убеждена: «Александру Попову, пожалуй, остается строить свое позиционирование именно по критерию «хозчасть» и спокойно ждать, пока Кличко «похоронит» себя сам».

Кроме того, отмечает эксперт, «заявления (членов команды - Ред.), что Кличко идет именно в мэры, а не в парламент - явный фальстарт».

В-третьих, «признание вторым лицом партии того, что команды пока нет - еще одна ошибка». Таким образом, отмечает Дяченко, в команде Кличко трижды расписались "в несостоятельности как своего лидера, так и партии».

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