Заявление на голосование дома надо проверять, но без нотариуса
"Соломоново" решение Высшего админсуда
Высший административный суд подтвердил решение окружного административного суда Киева относительно утверждения порядка голосования на дому.
Об этом "Украинской правде" сообщил представитель БЮТ в суде Владимир ПИЛИПЕНКО.
По его словам, суд оставил в силе решение первой инстанции относительно признания противоправным соответствующего постановления Центральной избирательной комиссии, однако отказал в части относительно признания бездеятельности самого Центризбиркома.
Он добавил, что, согласно решению суда, отныне каждое заявление избирателя относительно голосования на дому должно проверяться соответствующей участковой избирательной комиссией, в то время как суд первой инстанции вынес решение относительно засвидетельствования такого заявления нотариусом.
"Теперь суд считает необходимым, чтобы избиратели ничего не заверяли, но все факты относительно их должны выяснять участковые комиссии", - сказал В.ПИЛИПЕНКО, добавив, что именно на эти комиссии возлагается ответственность за возможную фальсификацию.
По его словам, суд обязал ЦИК еще раз принять соответствующее постановление с изменениями, а также разъяснить УИК функции контроля за заявлениями.
Решение Высшего административного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.