Народный депутат Украины, заместитель главы парламентской фракции Партии регионов Вадим Колесниченко считает, что улучшение состояния здоровья Юлии Тимошенко напрямую связано с приездом в Украину иностранных врачей, которые должны присоединиться к обследованию состояния экс-премьера. Об этом сообщает официальный сайт Партии Регионов.

«По приглашению Украины вскоре Тимошенко осмотрят иностранные врачи. Часть из них уже прибыла в Украину. И чем ближе они приближаются к Качановской колонии, по странному стечению обстоятельств, тем лучше себя чувствует заключенная. Трижды омбудсман Нина Карпачева, чьи полномочия подошли к концу 7 февраля, неожиданно сообщила, что Юлия Тимошенко «уже поднялась с постели и передвигается без посторонней помощи». Не удивлюсь, если иностранные врачи увидят, как ВИП-заключенная играет в футбол», - заявил политик.

По словам Колесниченко, движущая сила таких удивительных волшебных изменений - боязнь перед независимыми врачами, которые могут подтвердить диагноз украинских медиков или выявить симуляцию.

«И ее защите уже никто не поверит, когда они снова будут рассказывать об ухудшении здоровья вместо поиска юридических доказательств правоты своей подзащитной», - добавил он.

«Такой ​​же псевдоболезнью, как у Тимошенко, иногда болеют изобретательные дети. Но опытные родители, как и иностранные врачи, смогут отличить «воспаление хитрости» от воспаления легких», - подытожил народный депутат.