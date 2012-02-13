Тюремщики читают лекцию зарубежным врачам Тимошенко

Руководство Государственной пенитенциарной службы знакомит врачей международной комиссии, прибывших в Украину с целью обследования Юлии ТИМОШЕНКО, с национальными нормативными актами, которые они должны соблюдать во время общения с экс-премьер-министром.

Как сообщили УНИАН в Государственной пенитенциарной системе, по этому поводу продолжается общение руководства ГПтС с зарубежными врачами.

«Сейчас проходит по этому поводу совещание, на котором им разъясняются статус Ю.ТИМОШЕНКО, условия содержания, нормативные акты», - сообщили в ГПтС