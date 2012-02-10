Рыбаков дает Забзалюку 2 дня: или отдаст деньги детям, или...

Лидер депутатской фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков считает, что Роман Забзалюк должен отдать деньги на лечение больных детей

«Я не буду давать оценку профессиональному провокатору Роману Забзалюку. То, что он просил деньги на лечение и то, что воспользовался доверием - моим и моих коллег, - это проблема его совести.

Я о другом. Где деньги? Где тысячи долларов, которые Забзалюк обманным путем выманил у нас на лечение? Если он здоров и деньги не пошли на лечение - требуем немедленно публично отдать эти деньги больным детям. Иначе Забзалюк не только аферист, но и вор. А вор должен сидеть в тюрьме.

Мы даем Забзалюку время до понедельника: если до 10:00 утра понедельника, 13 февраля, он не передаст публично деньги, которые мы дали ему на лечение, в одну из детских больниц Украины (на его выбор!), мы будем требовать немедленного взятия под стражу Забзалюка,» - приводит слова Рыбакова Обозреватель