В Харькове начали сбор подписей под обращением к ПАСЕ

Общественные активисты и оппозиционные политики подписали обращение к Парламентской Ассамблее Совета Европы относительно признания политзаключенными Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

Подписание состоялось во время митинга под стенами Качановской колонии в Харькове. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Вперед!», выступившего организатором акции.

Как сообщил сопредседатель организации Андрей ПАНАЭТОВ, «мы обращаемся к Парламентской ассамблее Совета Европы с призывом признать за Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и другими представителями оппозиции, находящимися в заключении, статуса политических узников. Мы также просим поддержать требования украинского народа к правящему режиму освободить Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и других политзаключенных, а также предоставить гарантии их участия в парламентских выборах 2012 года».

Он отметил, что гражданские лидеры впервые организовали акцию в поддержку политика и сбор подписей под обращением к ПАСЕ, поскольку понимают, что без политической свободы не будет гражданской и экономической.

Совместно с гражданскими лидерами обращение подписали лидер УСДП Наталья КОРОЛЕВСКАЯ и ее первый заместитель Евгений СУСЛОВ. Как отметила в своем выступлении Н.КОРОЛЕВСКАЯ, 22 января гражданские лидеры и оппозиционные политики уже задекларировали общность действий в построении Украины. А сегодня Харьков снова стал столицей Украины, поскольку именно здесь находится Ю.ТИМОШЕНКО – лидер непокоренной Украины. «Лидер Украины, которая не готова мириться с произволом власти и готова бороться за свои права, за свою свободу. И сегодня, здесь, у стен Качановской колонии, собрались самые сильные и самые смелые люди. И мы пришли сюда сказать: свободу Юлии ТИМОШЕНКО!».

Депутат сообщила, что организаторы акции в апреле перед очередной сессией ПАСЕ передадут все подписи Е.СУСЛОВУ, который является делегатом от Украины, и лично передаст обращение европейцам. «Мы добьемся, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО была на свободе», - сказала она.

Е.СУСЛОВ отметил, что благодаря сбору подписей процесс освобождения Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО удастся значительно ускорить. «Я уверен, что ПАСЕ отзовется на нашу просьбу и мы все вместе добьемся статуса политических узников для Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО», - добавил он.

Накануне предложение подписать Обращение к ПАСЕ было направлено всем партиям, входящим в Комитет сопротивления диктатуре, а также «Гражданской позиции» Анатолия ГРИЦЕНКО и «УДАРу» Виталия КЛИЧКО. Как сообщил председатель Европейской партии Украины, народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, он сегодня не смог приобщиться к митингу под стенами Качановской колонии, однако поддерживает Обращение к ПАСЕ и подпишет его в ближайшее время.