Власенко: Господа из Кабмина и АП не хотят, чтобы о них писали

Решение Конституционного Суда Украины о запрете разглашения любой информации о чиновниках нарушает права человека и дискредитирует власть.

Такое мнение высказывали народные депутаты в ходе опроса Института Горшенина, комментируя решение Конституционного Суда от 20 января 2012 года к Закону Украины «О доступе к публичной информации», которое запрещает распространение любой информации о чиновниках без их согласия.

В частности, депутат от НУ-НС, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что КС не мог вынести такое решение без одобрения власти.

«Не думаю, что такое решение Конституционного Суда, как и любое другое, вышло бы, если бы оно не было благословлено на Банковой. А дальше вы сами додумайте», - сказал он.

Народный депутат от НУ-НС, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК считает, что данное решение КС полностью нарушает права человека. Он напомнил, что закон о публичной информации был принят по требованию, прежде всего, международной общественности, которая выступает за отсутствие цензуры в СМИ, и это усилило свободу слова.

«Естественно, что изменить до неузнаваемости закон Партия регионов не могла, поэтому через абсолютно ручной Конституционный Суд было принято решение, которое ставит большой знак вопроса, существует ли свобода слова в Украине, насколько свободна информация в Украине и доступна ли она гражданам. Это прямое нарушение прав человека в отношении доступа к информации о тех людях, которые находятся при власти», - сказал депутат.

Он также убежден, что закрытие доступа к информации о родственниках чиновников существенно сократит количество публичных сведений о представителях власти.

«Это закрывает чиновника, всю экономическую составляющую его пребывания на должности, потому что у большинства имущество находится на родственниках или близких. Власть будет игнорировать это решение Конституционного Суда: по гражданам властью будет использоваться любая информация, а в отношении свободы слова, информации и работы журналиста – будут проблемы», - заявил Н.КАТЕРИНЧУК.

Народный депутат Украины (БЮТ) Сергей ВЛАСЕНКО высказал мнение, что этим решением КС власть обезопасила саму себя.

«Действующая власть боится журналистских расследований и тех громких скандалов, которые эту власть сопровождают с момента ее избрания в 2010 году. Господа из правительства и Администрации Президента не хотят, чтобы о них писали», - сказал он.

По мнению депутата, закрытый характер заседаний КС позволяет ему принимать подобные решения. Он высказал сожаление, что работа КС является полностью закрытой. С.ВЛАСЕНКО отметил, что при этом используется норма закона, которая предусматривает возможность принятия решения в письменном режиме, когда стороны не участвуют, по сути, в рассмотрении (стороны не могут давать суду устные пояснения, обществу не может быть презентована позиция суда). По словам С.ВЛАСЕНКО, КС в последнее время подавляющее большинство своих дел (90%) слушает в закрытом режиме, что не дает возможности понять его позицию.

«При этом КС принимает решения, которые противоречат логике, праву, а иногда и здравому смыслу», - подчеркнул он.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что практика Европейского суда по правам человека, правоприменительная европейская судебная практика такова, что государственный чиновник должен быть гораздо более прозрачным для общества, чем обычный гражданин. По его словам, вопросы финансов и имущества государственного чиновника – это предмет очень пристального внимания общества в любой нормальной стране.

«Я был в США в составе парламентской делегации, и мы ознакомились с практикой, как это происходит в США: декларация, которую заполняет чиновник, – это огромный талмуд, в который вписывают все. Ты касаешься не только себя, но и членов семьи, и любой гражданин имеет право запросить этот документ и получить его, и это нормально – чиновник должен быть прозрачен для общества. Я лично выступал за то, чтобы осуществлялось тотальное декларирование, причем декларирование не просто доходов, а декларирование доходов и финансовых обязательств, причем не только чиновников, но и членов их семей, которые с ними проживают или не проживают; потому что у нас много бедных, как церковных мышей, чиновников и очень богатых их тещ, тестей, мам, сестер, братьев, которые никогда не работали или работали в бюджетной сфере, но при этом они мультимиллиардеры или мультимиллионеры. Это нужно пресекать. Своим решением Конституционный Суд потворствует таким чиновникам, позволяя им закрывать информацию от общественности, что является ненормальным», - заявил парламентарий.

Вместе с тем, народный депутат Украины (Народная партия) Олег ЗАРУБИНСКИЙ высказал мнение, что доступ к публичной информации – это больше нравственная, нежели юридическая практика.

«Я понимаю идеологию и философию решения Конституционного Суда по поводу того, что человеческая личность остается человеческой личностью. Человек имеет право на приватную жизнь. Но это должно быть дифференцировано по отношению к обычным гражданам и тем, кто уполномочен на выполнение государственных функций», - считает депутат.

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что решение КС не противоречит нормам антикоррупционного законодательства. «Мне кажется (хотя я не юрист), что это решение не вступает в диссонанс с теми нормами, которые есть в антикоррупционном законодательстве, принятом не так давно, и которое вступает в силу фактически с 2012 года, по поводу должностных лиц. Мне кажется, что страхи некоторых журналистов по поводу того, что нельзя будет достучаться до какой-то информации о политиках или государственных служащих, несколько преувеличены», - отметил он.

«Да, с одной стороны, мы знаем практику, когда чиновники, в том числе и очень высокопоставленные, оказывается, не имеют ни машины, ни квартиры, вообще ничего не имеют, только одеваются в одежду, комплект которой стоит столько, сколько годичная зарплата обычной семьи. Да, есть такие чиновники. Но я к ним не отношусь. Пусть делают дифференциацию по поводу тех, кто ведет себя подобным образом, и тех, кто ведет себя так, как я. Но, с другой стороны, неужели семья человека, который занимает высокую должность, должна маршировать по Крещатику и всем рассказывать какие-то частные, конфиденциальные вещи?! Мне кажется, что это нравственный, моральный выбор чиновника, если он хочет занимать очень высокую должность, он должен быть готов добровольно, а не только на основании закона, сообщать эту информацию, если она кого-то интересует. Мне кажется – это более нравственный и моральный выбор, нежели юридическая практика», - считает депутат.

Вместе с тем, О.ЗАРУБИНСКИЙ не разделяет мнение, что решение КС приведет к сокращению количества публичных сведений о представителях власти. «Разве есть сегодня что-то в мире, что можно утаить?!», - спросил он.