Янукович покинул ВР под аплодисменты и возгласы «Ганьба!»
10:56, 07 февраля 2012Политика
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Литвин призвал поблагодарить
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ под возгласы народных депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина» «Ганьба!» и аплодисменты «регионалов» покинул Верховную Раду.
Как передает корреспондент УНИАН, в течение всего его выступления депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" скандировали: «Юле – свободу!».
Сначала В.ЯНУКОВИЧ стоял за трибуной и из-за скандирования оппозиционеров не мог начать выступление, но затем все-таки начал говорить под эти возгласы.
После выступления В.ЯНУКОВИЧА председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал народных депутатов поблагодарить Президента за то, что он пришел в парламент и выступил.
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