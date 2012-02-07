Янукович покинул ВР под аплодисменты и возгласы «Ганьба!»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ под возгласы народных депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина» «Ганьба!» и аплодисменты «регионалов» покинул Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, в течение всего его выступления депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" скандировали: «Юле – свободу!».

Сначала В.ЯНУКОВИЧ стоял за трибуной и из-за скандирования оппозиционеров не мог начать выступление, но затем все-таки начал говорить под эти возгласы.

После выступления В.ЯНУКОВИЧА председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал народных депутатов поблагодарить Президента за то, что он пришел в парламент и выступил.