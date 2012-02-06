Защита Авакова проиграла апелляцию

Апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции на постановление Червонозаводского райсуда Харькова об избрании экс-губернатору Харьковской области Арсену АВАКОВУ меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской парторганизации «Батьківщини».

Апелляция, которую подал адвокат руководителя Харьковской организации партии «Батьківщина» Юрий ВИШНЕВЕЦКИЙ, была рассмотрена сегодня в Апелляционном суде Харьковской области.

Адвокат Ю.ВИШНЕВЕЦКИЙ считает, что «избрание такой меры пресечения противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины, поскольку после вынесения постановления о привлечении АВАКОВА Арсена Борисовича в качестве обвиняемого по делу следователь никаких мер для его вызова в установленном действующим законодательством порядке не предпринимал».

Ссылаясь на слова членов семьи А.АВАКОВА и материалы дела, защитник сообщил, что «никаких повесток по месту постоянного места жительства и по месту работы АВАКОВА следствие не направляло».

«Поэтому, - заявил адвокат, - с учетом того, что такая мера пресечения применяется только в крайних случаях и когда есть основания считать, что лицо, в отношении которого избирается такая мера, может уклониться от следствия или же помешать установлению истины по делу, … я считаю, что никаких оснований для избрания такой меры пресечения на сегодняшний день не существует».

«К сожалению, с учетом имеющейся политической составляющей в этом деле, данные обстоятельства, о которых я указывал, судом не были учтены», - отметил адвокат.

Защитник сообщил, что будет «обжаловать законность возбуждения уголовного дела против Арсена АВАКОВА - соответствующая жалоба уже подана в суд с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела».

Как сообщал УНИАН, 31 января 2012 года А.АВАКОВА, руководителя Харьковской областной партийной организации ВО «Батьківщина», бывшего председателя Харьковской облгосадминистрации (2005-2010 гг.), объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским районным судом г. Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.АВАКОВА по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшее тяжелые последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.

31 января в квартирах А.АВАКОВА в Харькове были проведены обыски.

В интервью харьковскому интернет-изданию «Главное» сам А.АВАКОВ сообщил, что он находится за границей в командировке, в частности в Берлине, реализует гуманитарный проект и «больше времени проводит в Риме, Лондоне, Варшаве и Вильнюсе».