Круглый стол «Соблюдение авторских прав: пережиток прошлого или признак цивилизованного общества?»
В среду, 8 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Соблюдение авторских прав: пережиток прошлого или признак цивилизованного общества?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Что нужно считать интеллектуальным пиратством?
Представляет ли интеллектуальное пиратство реальную угрозу для «индустрии развлечений»?
Возможно ли победить интеллектуальное пиратство?
Возможные последствия отмены авторского права в мировом масштабе.
Кому и для чего нужна защита авторских прав?
Участники круглого стола:
Евгений КРАСОВИЦКИЙ – руководитель розничной сети издательства «ФОЛИО» в Киеве.
Павел МИКОЛЮК – юридический представитель ADOBE SYSTEMS INC. в Украине.
Александр ОЛЬШАНСКИЙ – президент холдинга Internet Invest Group, президент компании «Imena.UA».
Юрий ОМЕЛЬЧЕНКО – руководитель Департамента защиты интеллектуальной собственности «Майкрософт Украина».
Ирэна КАРПА – украинская писательница и певица.
Марина ТКАЧЕНКО - писатель, эксперт Института Горшенина.
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