В среду, 8 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Соблюдение авторских прав: пережиток прошлого или признак цивилизованного общества?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Что нужно считать интеллектуальным пиратством?

Представляет ли интеллектуальное пиратство реальную угрозу для «индустрии развлечений»?

Возможно ли победить интеллектуальное пиратство?

Возможные последствия отмены авторского права в мировом масштабе.

Кому и для чего нужна защита авторских прав?

Участники круглого стола:

Евгений КРАСОВИЦКИЙ – руководитель розничной сети издательства «ФОЛИО» в Киеве.

Павел МИКОЛЮК – юридический представитель ADOBE SYSTEMS INC. в Украине.

Александр ОЛЬШАНСКИЙ – президент холдинга Internet Invest Group, президент компании «Imena.UA».

Юрий ОМЕЛЬЧЕНКО – руководитель Департамента защиты интеллектуальной собственности «Майкрософт Украина».

Ирэна КАРПА – украинская писательница и певица.

Марина ТКАЧЕНКО - писатель, эксперт Института Горшенина.

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