Селянская партия расчитывает вернуться в ВР

Селянская партия Украины на предстоящих парламентских выборах выдвинет своих кандидатов по всем мажоритарным округам. Такое решение 4 февраля принял пленум партии, посвященный её 20-летнему юбилею и выработке стратегии на предстоящий год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СелПУ, выступая на пленуме, председатель партии Сергей ДОВГАНЬ заявил: «Наша партия в свое время дважды была в парламенте, и мы обязательно туда вернемся».

При этом лидер СелПУ отметил, что «главной причиной упадка Украинского государства является непонимание «элитой» собственного назначения. В связи с этим мы предлагаем законодательно запретить большому бизнесу работать в органах государственной власти».

Первый заместитель главы партии Владимир ЩЕПАНЯК убежден, что «именно через возрождение села с его традициями, моралью, искренностью, трудолюбием, бережным отношением к земле-кормилице мы сделаем Украину одной из самых богатых стран в мире». По его словам, Селянская партия приложит все силы, чтобы «как можно быстрее воплотить в жизнь очень нужные селу и утвержденные Президентом Украины программы «Открытый мир» и «Сельский врач».

По информации пресс-службы, Селянская партия определила как стратегическую задачу внедрение и сопровождение в сельхозпроизводстве разработок украинских ученых-аграриев. Было решено препятствовать продаже и истощению национального богатства украинских черноземов.

На пленуме также было принято решение о расширении взаимодействия с украинским казачеством.

*** Селянская партия Украины была создана 3 марта 1992 года.

На съезде партии 8 октября 2011 года председателем партии был избран один из её основателей Сергей ДОВГАНЬ вместо Зеновия ХОЛОДНЮКА.