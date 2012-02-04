Царьков: Конституция имеет признаки социализма

Представители Коммунистической партии Украины не будут принимать участие в работе Конституционной ассамблеи.

Об этом в эфире программы «Шустер Live» в пятницу заявил народный депутат от фракции КПУ Евгений ЦАРЬКОВ.

По его словам, каждый праздник все украинские президенты рассказывали, что наша Конституция самая лучшая и поэтому сейчас попытки ее изменить вызывают удивление. Е.ЦАРЬКОВ подчеркнул, что в новом варианте Конституции власть будет пытаться узаконить продажу земли. «Им нужно изменить эту часть и сделать землю товаром», - сказал он.

Кроме того, добавил он, новой редакцией хотят ликвидировать все социальные гарантии – право на бесплатную медицину, образование и тому подобное. «Они хотят Конституцию, имевшую признаки социализма, сделать сугубо капиталистической», - сказал народный депутат. «То есть вы тоже не будете принимать участие в Ассамблее?», - спросил ведущий Е.ЦАРЬКОВА, и он ответил: «Нет».