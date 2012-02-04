Янукович: отдельные государства хотят усилить свои позиции за счет других

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что желание отдельных государств усилить свои позиции на энергетическом рынке не должно осуществляться за счет интересов других государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на 48-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Мы понимаем желание отдельных государств усиливать свои позиции на энергетическом рынке. Вместе с тем, убежден, что это не должно осуществляться за счет безопасности других стран", - отметил Президент.

По его словам, понятно, что поиск баланса в этом вопросе - сложная задача, но находить взаимоприемлемый компромисс необходимо в любом случае.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что создание единых, четких правил игры, эффективных правовых рамок для международного сотрудничества является залогом успеха.

"В тоже время, должен констатировать, что любые, даже самые совершенные инструменты, абсолютно неэффективны, если остаются исключительно на бумаге", - отметил Президент.

По его словам, в Украине понимают, что в рамках определенных правил усовершенствование таких инструментов возможно и, в целом, целесообразно. В частности, Украина выступает за практическую реализацию инициативы по созданию на многостороннем уровне механизмов раннего предупреждения энергетических кризисов. Указанные вопросы уже обсуждались в различных форматах, в том числе в рамках ОБСЕ. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что разногласия в позициях государств и, прежде всего, отсутствие надлежащей политической воли не позволили достичь конкретных договоренностей по этому вопросу.

"Мы приветствуем начатый процесс модернизации инструментов и процедур Энергетической хартии", - подчеркнул Президент.

Он высказал надежду, что этот процесс приведет к сбалансированному учету интересов всех участников хартии.

Президент напомнил, что в прошлом году Украина присоединилась к Договору об учреждении Энергетического Сообщества. "Для нас это был осознанный и важный шаг в контексте реализации курса на интеграцию в ЕС", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Украина предпринимает необходимые меры по адаптации национального законодательства к нормам и правилам Европейского Союза, в том числе в энергетической сфере. "Мы прилагаем максимум усилий для выполнения взятых на себя обязательств. Вместе с тем, крайне важным при этом равенство условий для всех участников процесс", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Исходя из этого, по его словам, Украину не могут не тревожить некоторые сигналы о возможном изменении общепринятых правил игры в угоду интересам отдельных компаний или стран. Принятие таких решений может полностью разрушить основу для построения эффективных международных платформ взаимодействия в энергетической сфере, убежден Президент Украины.

"Уже много лет мы говорим о необходимости налаживания трехстороннего сотрудничества между ключевыми сторонами энергетического диалога – поставщиками, транзитерами и потребителями", - напомнил он.

"К сожалению, упомянутый формат пока не внедрен. Однако, мы убеждены в необходимости такого максимально широкого диалога", - сказал глава государства.

Он пообещал, что Украина, со своей стороны, также будет прилагать все необходимые усилия для дальнейшего развития этого диалога, в том числе в рамках ОБСЕ, где будет председательствовать в 2013 году.