Литвин: кто контролирует местную власть, тот контролирует подсчет голосов

Лидер Блока Литвина, председатель Верховной Рады 4-го созыва Владимир ЛИТВИН считает, что "досрочные выборы 2007 года следует рассматривать как пятый тур президентских выборов 2004 года".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил во время выступления в эфире телеканала "ВГТ-6" Винницкой областной государственной телерадиокомпании.

"Все, что у нас происходит в стране, - это протяженность событий 2004 года. Выборы 2006 года также были продолжением выборов Президента, ведь на них продолжали выяснять отношения "помаранчевые" и "бело-голубые", - отметил он.

В.ЛИТВИН считает, что из-за постоянных ссор "помаранчевых" и "бело-голубых" политических сил в Украине продолжается раскол. "…В результате того, что "помаранчевые" и "бело-голубые" не могут разделить сферы влияния и Украину, Украина сегодня продолжает раскалываться, и этот раскол углубляется", - сказал он.

По мнению экс-спикера парламента, после завершения выборов в парламент, его победители будут инициировать досрочные выборы в местные советы. "Как завершатся выборы в парламент, "бело-голубые" или "помаранчевые", в зависимости кто из них получит преимущество на выборах, захотят закрепить это преимущество на досрочных выборах местных советов, ориентируясь на президентские выборы. Потому что тот, кто будет контролировать местные органы власти, тот будет контролировать процесс подсчета голосов на будущих выборах Президента", - отметил он.