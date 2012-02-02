В Одессе вооруженные люди захватили оппозиционный телеканал?

Сегодня около 09.00 группа вооруженных лиц в черной униформе и в масках захватила здание одесского оппозиционного телеканала «Новая Одесса» на улице Фонтанская дорога, 11.

Об этом сообщил УНИАН главный редактор канала Сергей БРАТЧУК.

По словам С.БРАТЧУКА, «вооруженные люди не пускают его внутрь здания, также никого из работников не выпускают. Кто эти неизвестные и что им нужно, я не знаю».

Один из заблокированных в здании журналистов сообщил, что «работников телеканала к рабочим местам не допускают – мотивируют захват тем, что якобы проводят следственные действия. Правда, непонятно, по какому уголовному делу, кем и на каком основании возбужденном».

«Пока силовой захват здания не влияет на выход в эфир программ нашего оппозиционного телеканала», - добавил С.БРАТЧУК.

Между тем в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в области корреспонденту УНИАН сообщили, что не имеют в своем распоряжении информации об обыске в редакции телекомпании «Новая Одесса».

В то же время в пресс-службе партии «Фронт змін» заявили, что оппозиционный канал «новая Одесса» штурмуют работники спецподразделений милиции.

По их данным, к телеканалу прибыли «Беркут», «Сокол», представители прокуратуры и УБОПа, которые сообщили о намерениях обыскать все помещения, расположенные по адресу телеканала.

На уточняющий вопрос, на основании чего происходит обыск, ответа не было, никаких документов они не предъявили, утверждают в «Фронті змін».

В пресс-службе также отметили, что продолжительное время стражи порядка не пускали в здание народного депутата, члена «Фронту змін» Руслана КНЯЗЕВИЧА, который был приглашен на запись эфира. Ему пришлось фактически прорываться сквозь кордон силовиков, добавили в партии.

Телеканал «Новая Одесса» входит в медиахолдинг руководителя Одесской областной организации «Фронту змін» Владимира НЕМИРОВСКОГО. Как заявили в «Фронті змін», канал объективно разоблачал противоправную деятельность местной власти, правоохранительных органов, нарушения на таможне и т. п. В последнее время он активно освещал ситуацию с заводом «Стальканат-Силур» и преследованием его акционеров.

Как напомнили в партии, попытка захвата ЧАО «Производственное объединение «Стальканат–Силур» произошла 30 января. В административное здание завода пытались проникнуть сотрудники спецподразделения "Сокол" и УБОП областного ГУ МВД, ссылаясь на постановление Приморского районного суда в рамках уголовного дела, которое еще 27 января было остановлено решением этого же суда.