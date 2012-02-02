Партия регионов пожаловалась СБУ и ГПУ на «террористов»

Партия регионов обратится в Генеральную прокуратуру и СБУ с требованием провести тщательное расследование хакерских атак на партийный сайт и дать им соответствующую правовую оценку, поскольку данные кибератаки подпадают под определение правонарушения.

Об этом говорится в заявлении ПР, размещенном на ее сайте.

"1 февраля, начиная с 13.00, Интернет-пользователи - противники закрытия пиратских сайтов, - проводят системные атаки не только на сайты госорганов власти, но и на сайт Партии регионов. Очевидно, цель у этих деструктивных сил – одна: методом информационного терроризма создать в Интернет-сообществе хаос, утвердить в самой демократической среде принцип права силы, тем самым внушить всем пользователям Интернета нестабильность и неуверенность в надежности социальных коммуникаций. Причина подобных противоправных действий очевидна: нежелание отдельных групп пользователей соблюдать законные права авторов, и в первую очередь - украинских авторов - поэтов, композиторов, певцов, журналистов", - говорится в заявлении.

В ПР отмечают, что идеология этих кибертеррористов - "беспредел, хищничество и воровство", а их методы – «пиратство, грабеж и беззаконие».

"Их действия напрямую ограничивают информационное право каждого пользователя на оперативное получение достоверной и компетентной информации от государственных органов и политических партий. А это есть ничто иное, как прямое нарушение конституционных прав и свобод человека", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 31 января хакерской атаке подверглись сайты Президента Украины и МВД. Вчера вечером стал недоступен сайт Кабинета министров. Также нельзя зайти на сайт правящей Партии регионов.

По состоянию на утро 2 февраля сайты Президента, Кабмина, СБУ и ПР не работают.

Проблемы начались после того, как правоохранители закрыли крупнейший украинский портал файлообмена Ех.ua. На ресурсе Ех.ua все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

В офисе компании МВД провело 31 января следственные действия. Правоохранители заявляют, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.

В социальных сетях звучат призывы атаковать сайты госорганов Украины. При этом владельцы Ех.ua заявляют, что не имеют отношения к хакерским атакам и призывают своих сторонников не нарушать закон.