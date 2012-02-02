МИД Польши: не надо сравнивать Украину и Беларусь

Заместитель министра иностранных дел Польши Ежи ПОМЯНОВСКИЙ считает безосновательным проведение простых аналогий между демократической ситуацией в Украине и Беларуси, которую западные политики публично называют «последней диктатурой» в Европе.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Польше, комментируя возможность введения Европейским Союзом санкций против Украины в случае проведения недемократических парламентских выборов 2012 года.

"Сейчас у нас нет причин, чтобы думать о "черных" сценариях", - сказал Е.ПОМЯНОВСКИЙ.

Заместитель главы МИД Польши отметил, что правящая в Украине с 2010 года элита была избрана на "нормальных выборах", высказав мнение, что она не будет заинтересована в фальсификациях.

Он также отметил, что в первую очередь украинцы по результатам выборов должны оценить, довольны ли они развитием ситуации в Украине.

Е.ПОМЯНОВСКИЙ вспомнил Российскую Федерацию, где часть граждан выступила на массовых акциях протеста против фальсификации выборов в Государственную думу.

"В каждой стране могут иметь место нарушения избирательных процедур, вопрос, как это потом решается... Власть исправляет или игнорирует, или как ЛУКАШЕНКО (Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО – УНИАН) разгоняет демонстрацию и сажает людей в тюрьмы", - сказал заместитель министра.

Он отметил, что демократичности запланированным на осень выборам в Украине будут способствовать "еще свободные СМИ".