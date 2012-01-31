Член Европарламента не разделяет оптимизма Януковича

Член Европарламента Марек СИВЕЦ не разделяет оптимизма Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно стабилизации ситуации в Украине.

Об этом он заявил изданию “День” (№15 от 31 января), комментируя выступление В.ЯНУКОВИЧА в Давосе.

“Мы услышали от него (Президента Украины), что в Украине есть стабилизация, но я бы сказал, что это стагнация. В Украине не происходит никакого развития”, - сказал М.СИВЕЦ.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ был очень оптимистичным относительно ситуации в Украине, но в то же время он затрагивал энергетические вопросы, финансовую ситуацию в стране и отношения с МВФ. В то же время, добавил европарламентарий, не было ничего нового относительно ситуации вокруг экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, и именно этот вопрос заблокировал инициализацию Соглашения об ассоциации. “Поэтому я считаю, что отсутствие кризиса - это хорошо. Но если нам нужен прогресс, то стагнация не является многообещающей”, - добавил он.