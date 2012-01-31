Представлять интересы Луценко в суде США будет компания, занимающаяся иском Тимошенко

Интересы экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в Федеральном суде округа Колумбия представляет компания McCallion & Associates LLP.

Об этом пишет издание “КоммерсантЪ-Украина” (№12 от 31 января).

По данным издания, компания была основана в 2001 году и специализируется, в частности, на делах, связанных с защитой прав человека. Именно McCallion & Associates LLP представляла интересы экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая в апреле 2011 года подала в Окружной суд Нью-Йорка иск к компании RosUkrEnergo. По информации газеты, оказание юридической помощи финансируется представителями фракции "Наша Украина - Народная самооборона".

В случае если Окружной суд примет решение в пользу Ю.ЛУЦЕНКО, оно не будет обязательным к исполнению на территории Украины. "Договора о взаимном признании судебных решений с США у нас нет, но украинский суд может признать иностранное судебное решение и допустить его к исполнению на территории Украины по принципу взаимности", — отметил юрист одной из юридических компаний Арсений МИЛЮТИН.

Суть этого принципа заключается в том, что если украинский суд признает, что страна, вынесшая судебное решение, не игнорирует украинские судебные решения, то тогда и Украина может согласиться выполнить решение иностранного суда. В случае принятия американским судом решения по этому делу, признавать ли его на территории Украины и приводить ли в исполнение, будет решать районный суд. "Это совершенно нормальная, распространенная практика. Другое дело, что если до этого дойдет, украинская сторона будет возражать против признания такого решения, ссылаясь на то, что Америка не признает украинские судебные решения", — предположил адвокат.

В то же время А.МИЛЮТИН подчеркнул, что решения, принятые американскими судами, признаются во всем мире. "Главный смысл в том, что такое решение обеспечит преследование лица, в отношении которого вынесено судебное решение, по всему миру. Это будет покруче, чем признание этого решения в Украине", — отметил юрист.

Дело находится в производстве судьи Колин КОЛЛАР-КОТЕЛЛИ. У нее есть опыт рассмотрения дел в отношении лиц, содержащихся в местах заключения. Так, в сентябре 2009 года она приняла решение, на основании которого был освобожден гражданин Кувейта Фад аль-РАБИ, содержавшийся семь лет в тюрьме Гуантанамо. Судья пришла к выводу, что у прокуроров не было достаточных оснований для столь длительного содержания его в тюрьме.

Как сообщалось, в иске Ю.ЛУЦЕНКО требует признать его уголовное преследование незаконным и политически мотивированным, а также взыскать в его пользу компенсацию морального вреда, сумма которой в заявлении не уточняется.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведших к тяжелым последствиям, и злоупотреблению властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.