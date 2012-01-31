В Кабмине не исключают создания спецзоны для журналистов

В Кабинете министров Украины не исключают создания специальной зоны для свободного общения журналистов и правительственных чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, выступая на заседании Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

Перед этим представитель в Украине международной организации «Репортеры без границ» Оксана РОМАНЮК обнародовала просьбу журналистов вернуть в Кабинете министров режим допуска к чиновникам во время заседаний правительства, который существовал много лет.

Также журналисты просят не забирать мобильные телефоны во время заседаний правительства и заблаговременно сообщать о брифингах, запланированных во время или после заседаний Кабинета министров.

В.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что мобильные телефоны сегодня не забирают. Исключением является только начало заседания Кабмина, когда журналисты заходят в зал заседаний правительства, а во время заседания правительства пользоваться мобильной связью запрещено всем, в том числе и членам правительства.

Также В.ЛУКЬЯНЕНКО пообещал по возможности заблаговременно информировать о запланированных брифингах.

Что касается просьбы возобновить порядок допуска прессы к членам Кабинета министров, он отметил, что сегодня рассматривается вопрос о создании так называемой «микс-зоны», где журналисты смогут общаться с членами правительства.

По словам пресс-секретаря премьера, пока в правительстве нет однозначного ответа на вопрос, какой должна быть эта зона, не поступали предложения и от журналистского сообщества.

«Я прошу уважаемое общество, журналистов помочь советом, квалифицированным мнением», - сказал он, отметив, что в первую очередь обращается к представителям СМИ, которые аккредитованы и постоянно работают в Кабмине.