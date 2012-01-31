Яценюк о Кличко, Попове и совершенно иной электоральной картине

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что на выборах мэра Киева оппозиция должна поддержать кандидатуру лидера партии «УДАР» Виталия КЛИЧКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал в интервью журналистам.

«Я считаю, что он (В.КЛИЧКО – УНИАН) должен заявиться, а мы должны все его поддержать», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он отметил, что на сегодняшний день разрыв между рейтингом В.КЛИЧКО и Александра ПОПОВА существенно уменьшается, и по некоторым данным составляет 5%.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, если раньше «все очень скептически относились к кандидатуре ПОПОВА», то теперь А.ПОПОВ ассоциируется не с Партией регионов, а как хозяин города.

А.ЯЦЕНЮК не исключает, что выборы мэра Киева могут состояться где-то в июле 2012 года. «Мэрские выборы должны состояться тогда, когда все счастливы от Евро, когда все в отпусках, то есть летом, тогда будет совершенно другая электоральная картина, и тогда рейтинг ПОПОВА будет совершенно иной», - сказал он. «Я думаю, что это где-то будет июль», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.