Москаль предлагает перенести КС из Киева в Жашков

Народный депутат от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ предлагает перенести Конституционный Суд Украины из Киева в город Жашков Черкасской области.

Соответствующий проект Закона “О внесении изменения в статью 12 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

В пояснительной записке автор законопроекта отмечает, что во многих странах Конституционный Суд расположен не в административной столице, и это обусловлено как повышением престижа соответствующих регионов, так и повышением беспристрастности и объективности Суда при принятии им решений.

Г.МОСКАЛЬ отметил, что Конституционный Суд Украины имеет довольно плохую «кредитную историю», поскольку многие его решения носят очень неоднозначный характер и критически воспринимаются юридической общественностью и обществом. Он отметил, что уровень общественного недоверия к Конституционному Суду среди граждан Украины является одним из самых высоких в мире. Так, согласно социологическому опросу Фонда Демократических инициатив, в 2010 году Конституционному Суду не доверяло 42,4% населения Украины.

“Действительно, автономное существование и территориальная отдаленность от Киева могли бы уменьшить нежелательное давление на Конституционный Суд со стороны других государственных институтов, что будет полезным для Украины”, - считает народный депутат.