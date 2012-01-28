У Азарова есть своя идея относительно закона «О высшем образовании»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в законопроект о высшем образовании нужно включить специальный раздел о борьбе с коррупцией в высших учебных заведениях.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил во время общения с пользователями социальной сети Facebook.

«Закон «О высшем образовании» должен содержать специальный раздел, посвященный борьбе с коррупцией в вузах. Ведь коррупция в вузах - это, прежде всего, удар по качеству образования. Представьте себе врача, который получил отличную оценку за деньги на экзамене по анатомии. Поэтому мы понимаем эту проблему и будем думать, как отразить решение этой проблемы в законопроекте», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что создана рабочая группа, которая занимается доработкой законопроекта о высшем образовании.

«Через 10 дней мне должны доложить о результатах доработки этого закона. Затем мы его вынесем на очередное заседание Кабмина и, если Кабинет министров одобрит все те изменения, которые предлагаются, мы направим его в парламент», - сказал Н.АЗАРОВ.