Янукович в Давосе таки встретится с президентами

Президент Виктор Янукович планирует встретиться в Давосе с президентами Польши и Азербайджана.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу президента.

Янукович в среду встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом Мировым.

В рамках рабочего визита президента в Швейцарию "состоятся его встречи с президентом Польши Брониславом Коморовским, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом и рядом инвесторов".

Ключевой темой участия президента в нынешних мероприятиях Всемирного экономического форума является вопрос энергетики, который чрезвычайно актуальный в контексте национальной безопасности и экономического развития современной Украины.

Как известно, в дискуссии с президентом Виктором Януковичем во время 8-й ланч-конференции в Давосе, организованной Фондом Пинчука, не будет участвовать ни один действующий лидер государства или политик-тяжеловес.