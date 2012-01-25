Партия регионов «расконсервирует» сеть бабушек Черновецкого?

В Комитете избирателей Украины прогнозируют, что избирательна кампания в Киеве в 2012 году будет напряженной и проблемной, независимо от одинаковой или разной даты парламентских и местных выборов. В комитете также считают, что основной политической силой на выборах в столице станет Партия регионов, пишет ZN.ua.

Избирательная кампания в Киеве в нынешнем году будет очень напряженной и проблемной вне зависимости от того, будут ли парламентские и местные выборы разведены во времени или пройдут в один день, прогнозируют в Комитете избирателей Украины (КИУ).

«В Киеве будут очень проблемные будут выборы, и очень-очень напряженные… Фактически эти две кампании будут объединены в одну, поскольку главные политические силы, которые будут участвовать в парламентских выборах, будут, конечно же, поддерживать своих кандидатов на выборах мэра и в Киевсовет. Поэтому для Киева это будут общие кампании, независимо от того, в один день они будут проходить или в разные», — заявил председатель правления КИУ Александр Черненко.

Интрига с датой проведения местных выборов в столице пока остается. Черненко напомнил, что решение о дате проведения местных выборов в Киеве до парламентских выборов или в один день еще не принято.

Глава КИУ подчеркнул, что основной силой, которая будет участвовать в выборах в украинской столице, будет Партия регионов.

«Сейчас она использует в Киеве „сеть бабушек“, которая была построена Черновецким. Она была на время законсервирована, сейчас ее расконсервируют», — отметил А.Черненко.

В качестве примера он привел благотворительную деятельность экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого, который распространял с помощью данной сети новогодние продуктовые наборы среди жителей Днепровского района.

По мнению комитета, сильные позиции в Киеве и у блока Виталия Кличко. По информации КИУ, сам В.Кличко может баллотироваться в Верховную Раду по одному из мажоритарных округов в Киеве и одновременно возглавлять партийный список партии «УДАР».

В то же время, А.Черненко считает, что у партии «Батькивщина" в столице «плохие позиции».

«У них очень мало именно киевских политиков — это Владимир Бондаренко, Николай Томенко, но он, скорее всего, будет баллотироваться в своей родной Черкассщине. А больше таких ярких киевских политиков у "Батькивщины» нет, хотя сама партия пользуется здесь популярностью», — отметил он.