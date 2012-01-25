Совет Европы не признает выборов в Украине без Тимошенко?

Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ заявляет о недопустимости проведение выборов в Украине без участия лидеров оппозиции, в частности, Юлии ТИМОШЕНКО.

"Недопустимым является проведение демократических выборов без участия лидера крупнейшей оппозиционной партии Украины Юлии ТИМОШЕНКО и других оппозиционеров", - сказал Т.ХАММАРБЕРГ сегодня во время встречи с Евгенией ТИМОШЕНКО и заместителем председателя партии "Батьківщина" Григорием НЕМЫРЕЙ в Страсбурге (Франция), сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Во время встречи Е.ТИМОШЕНКО и Г.НЕМЫРЯ сообщили комиссару Совета Европы о ситуации в Украине, преследовании оппозиции действующей властью, нарушении фундаментальных прав и демократических процедур.

Сегодня также состоялась встреча Е.ТИМОШЕНКО и Г.НЕМЫРИ с председателем комитета по юридическим делам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы Кристофером ЧОУПОМ.

Как сообщалось, 23-26 января Е.ТИМОШЕНКО и Г.НЕМЫРЯ находятся с визитом в Страсбурге для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Г.НЕМЫРЯ и Е.ТИМОШЕНКО также проводят ряд встреч с европейскими политиками. Во время сессии ПАСЕ планируется принятие резолюции «Функционирование демократических институтов в Украине».