Нардеп: желание власти удержать цены ударит по селу

Возвращение к ручному регулированию цен свидетельствует о том, что нынешние власти Украины не способны рыночными методами влиять на экономические процессы в стране.

Так народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК прокомментировал правительственное решение о возобновлении Государственной инспекции по контролю за ценами, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Кроме того, возобновление Государственной инспекции по контролю за ценами – это очередное доказательство провала административной реформы. Не успели ликвидировать этот пережиток экономики переходного типа в марте 2011 года, как опять его возобновили на радость коррумпированным чиновникам», - считает депутат.

В.МАТЧУК предостерег – поскольку ни один нормальный бизнес не может работать в убыток лишь для того, чтобы создавать для власти иллюзию стабильности, предприниматели вынуждены будут искать методы, как приспособиться к условиям работы в регуляторных тисках.

«Возвращение Государственной инспекции контроля за ценами, безусловно, будет способствовать росту коррупции и взяточничества, поскольку бизнесу придется договариваться о каждом повышении цен до экономически обоснованного уровня с чиновниками. Кроме того, поскольку розничные сети будут требовать снижения цен у поставщиков, это приведет к тому, что производители готовой продукции вынуждены будут экономить на рецептуре и сырье, ухудшая качество своей продукции и требуя снижения закупочных цен производителей», - подчеркнул В.МАТЧУК.

По его мнению, в первую очередь это ударит по аграриям, поскольку большинство товаров, которые будут подлежать контролю, – это продукты питания. Это неминуемо приведет к снижению рентабельности в сельском хозяйстве и падению уровня оплаты труды работников, которые и так получают самые низкие зарплаты в экономике.

«С возобновлением Госинспекции по контролю за ценами правительство расписалось в своей несостоятельности реформировать экономику государства рыночными методами, такими как стимулирование увеличения производства, создание здоровой конкуренции на рынке. Тем самым власти показали, что окончательно решили работать с предпринимателями методом административного давления и «завинчивания гаек», - подчеркнул В.МАТЧУК.

Вместе с тем, по его убеждению, желание власти искусственно удержать цены от роста, как и собственный рейтинг от дальнейшего падения, на практике приведет лишь к противоположному результату.

Как сообщал УНИАН, 20 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Государственную инспекцию по контролю за ценами. В.ЯНУКОВИЧ возложил на инспекцию функции по реализации государственной политики по контролю за ценами.

Председателем Госинспекции по контролю за ценами назначен Александр КИСЕЛЕВ, а первым заместителем председателя - Николай ПОЕДИНОК.