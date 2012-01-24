Кузьмин: Генпрокуратура продолжит следствие по делу Кучмы

Генеральная прокуратура продолжит следствие «по делу экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ». Об этом в интервью Независимому бюро новостей сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

По его словам, хоть постановления о возбуждении уголовного дела против экс-президента уже нет, но следствие по этому делу продолжается, поскольку следствие было возобновлено следователем Генпрокуратуры без согласования с его непосредственным руководителем – начальником Главного следственного управления ГПУ Р.КУЗЬМИНЫМ.

«Я находился в Брюсселе в командировке (выступал по делу ТИМОШЕНКО перед европарламентариями), когда следователем было возобновлено следствие по Л.КУЧМЕ. Поэтому я не знаю всех тонкостей. Могу сказать только то, что по закону, постановление о возбуждении уголовного дела можно обжаловать только на стадии следствия. Когда следствие окончено – обвиняемый начинает знакомиться с материалами дела, и обжаловать постановление уже нельзя. Так и было. Мы дело по КУЧМЕ окончили, он начал с ним знакомиться и обжаловал в суде законность возбуждения дела. В Генеральную прокуратуру поступило несколько ходатайств от КУЧМЫ и его адвокатов о необходимости провести дополнительные следственные действия. И расследование было возобновлено… Возобновлено следователем, в производстве которого находилось дело. Следователь – процессуально самостоятельный субъект, и согласовывать такие решения ни с кем, в том числе со мной, он не обязан», – объяснил Р.КУЗЬМИН.

Как сообщалось, в этом же интервью Р.КУЗЬМИН обвинил журналистов в том, что они содействовали закрытию уголовного дела против Л.КУЧМЫ. "Вспомните, что писали журналисты до этого: КУЧМА такой-сякой, виновен в смерти человека, в Украине все плохо, дело против КУЧМЫ так и не возбуждается, все боятся. Помните? И я помню. Вспоминайте дальше", - сказал он.

Как известно, уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ было возбуждено 21 марта 2011 года по обвинению в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции в 1960 г.).

13 декабря в 2011 г. Печерский районный суд Киева признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ и отменил соответствующее постановление Генпрокуратуры.

19 декабря Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на это решение.

Апелляционный суд Киева 20 января оставил в силе решение Печерского суда Киева о незаконности возбуждения Генпрокуратурой дела в отношении экс-президента Л.КУЧМЫ.