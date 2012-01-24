Луценко заявляет, что за его родными и близкими следит милиция

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что МВД прослушивает и ведет наблюдение за его родными, друзьями и знакомыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил журналистам через своих адвокатов на сегодняшнем заседании Печерского районного суда Киева.

«МВД, к сожалению, пошло на поводу незаконных указаний первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, и уже несколько месяцев все мои родные, друзья, адвокаты и даже знакомые прослушиваются и отслеживаются оперативными службами милиции», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что в свое время полностью прекратил политику слежки в МВД, но «эта практика авторитаризма опять вернулась, и это угрожает каждому, не только политику. Вспомните Гонгадзе...».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что указание Р.КУЗЬМИНА не подтверждено соответствующим решением суда, как того требует закон, а потому является незаконным.

Он сообщил, что обратится с соответствующим заявлением к генпрокурору, учитывая, что факт таких действий со стороны Р.КУЗЬМИНА не первый, поскольку, по имеющейся у него информации, такие же действия совершались в отношении экс-следователя Генпрокуратуры Галины КЛИМОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», 23 января в эфире телеканала ТВі было показано журналистское расследование, в котором приводится секретное письмо заместителя Р.КУЗЬМИНА к министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО.

Из письма понятно, говорится в сообщении, что Р.КУЗЬМИН приказал нынешнему министру внутренних дел начать проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении окружения Ю.ЛУЦЕНКО. Речь идет о внешнем наблюдении, негласном проникновении в жилье, снятии информации с телефонных линий и средств электронного общения.

В журналистском материале отмечается, что в приказе первый заместитель генпрокурора Р.КУЗЬМИН ссылается «на заявление генерала милиции Михаила КЛЮЕВА, одного из главных свидетелей по уголовному делу в отношении Ю.ЛУЦЕНКО со стороны прокуратуры. Осенью 2011 года бывший заместитель министра внутренних дел КЛЮЕВ подал в Генпрокуратуру заявление, что в начале лета 2011 года к нему подошел неизвестный человек в зимней вязаной шапочке, который спросил: «Вы Михал Михалыч?». Получив от КЛЮЕВА утвердительный ответ, неизвестный якобы сказал: «Я от ЛУЦЕНКО. Там в ваших показаниях нужно кое-что поменять». После чего развернулся и скрылся», - говорится в сообщении.