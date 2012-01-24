Климович: все, что рыли против меня, повесили на Луценко

Экс-руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Галина КЛИМОВИЧ, которая расследовала уголовное дело по факту отравления экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, заверяет, что бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО никогда не имел никакого отношения к этому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.КЛИМОВИЧ заявила сегодня на допросе в Печерском районном суде города Киева, давая показания в рамках обвинения, выдвинутого Ю.ЛУЦЕНКО относительно незаконного продолжения оперативно-розыскного дела на водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА Валентина ДАВЫДЕНКО.

«Никогда это дело не было на контроле Ю.ЛУЦЕНКО. Я была удивлена, когда узнала, что ему выдвинули обвинение по ОРС… Как человек может использовать властные полномочия в корыстных целях, если нет доступа к делу? Кому нанесен вред? Юридическому лицу – государству, физическому лицу, я думаю здесь речь здесь о ДАВЫДЕНКО… Факт вмешательства в его личную жизнь был законным», - отметила Г.КЛИМОВИЧ.

В то же время она предположила, что причиной появления указанного обвинения, выдвинутого Ю.ЛУЦЕНКО, стало желание первого заместителя генпрокурора Украины Рената КУЗЬМИНА привлечь ее к уголовной ответственности.

«В начале это уголовное дело расследовалось с перспективой меня привлечь к ответственности. Р.КУЗЬМИН часто убеждал В.ЮЩЕНКО, В.БАЛОГУ, я это знаю и от В.ЮЩЕНКО, и от В.БАЛОГИ, что именно он способен довести дело (об отравлении экс-президента – УНИАН) и посадить на скамью подсудимых отравителей. И когда я уволилась, Р.КУЗЬМИН дал поручение привлечь к ответственности меня. Они перевернули это дело с ног на голову, но ничего не нашли. Они ездили в Одессу, копали там что-то против меня, но не нашли. 15 декабря 2010 года я написала заявление Виктору ПШОНКЕ о возбуждении против Р.КУЗЬМИНА, КАЛИФИЦКОГО (экс-руководителя ГУ по расследованию особо важных дел ГПУ – УНИАН) дела за вмешательство в мою личную жизнь. Я написала генпрокурору заявление о преступлении… Когда поступило это заявление, я думаю, чтобы не пропадало «добро», а здесь – ЛУЦЕНКО где-то не явился, где-то выступил, и они весь этот вал перебросили на него. А здесь не то что состава преступления, здесь события преступления нет. Он (ЛУЦЕНКО) не имел никакого отношения к делу, а потому не имел умысла совершить преступление. Здесь не то что состава, здесь события преступления нет», - подчеркнула Г.КЛИМОВИЧ.

В то же время она отметила: «При всей моей нелюбви, неуважении к Р.КУЗЬМИНУ, если бы был случай возбудить уголовное дело против него по тем же обстоятельствам, которые выдвинуты Ю.ЛУЦЕНКО, я бы никогда этого не сделала, потому что это, прежде всего, неуважение к себе».

Справка УНИАН. По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти Генпрокуратура неоднократно заявляла, что факт преднамеренного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

Бывший руководитель следственной группы по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО Г.КЛИМОВИЧ в апреле 2010 года уволилась из Генпрокуратуры.

Расследование этого дела было поручено заместителю генерального прокурора Р.КУЗЬМИНУ.