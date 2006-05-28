На Майдане презентована гигантская футболка (фоторепортаж)
17:21, 28 мая 2006Политика
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там с трудом хватило для этого места
27 мая в Киеве на Майдане Незалежности состоялась презентация гигантской желто-голубой футболки - символа поддержки украинской футбольной сборной в июньском Чемпионате мира-2006.
С этой футболкой болельщики украинской сборной по футболу поедут на чемпионат мира в Германии.
В создании изделия размером 34 на 30 метров с надписью Ukraine приняли участие поклонники украинской команды. С каждым отправленным SMS-сообщением размер футболки увеличивался на несколько сантиметров. Всего было отправлено 39729 сообщений.
Футболка гигантских размеров была зарегистрирована "Книгой рекордов Украины".
Фото Сергея Светлицкого / УНИАН
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