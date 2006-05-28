На Майдане презентована гигантская футболка (фоторепортаж)

27 мая в Киеве на Майдане Незалежности состоялась презентация гигантской желто-голубой футболки - символа поддержки украинской футбольной сборной в июньском Чемпионате мира-2006.

С этой футболкой болельщики украинской сборной по футболу поедут на чемпионат мира в Германии.

В создании изделия размером 34 на 30 метров с надписью Ukraine приняли участие поклонники украинской команды. С каждым отправленным SMS-сообщением размер футболки увеличивался на несколько сантиметров. Всего было отправлено 39729 сообщений.

Футболка гигантских размеров была зарегистрирована "Книгой рекордов Украины".

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН