Наливайченко рассказал, в чем солидарен с Тимошенко

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что оппозиция должна сформировать единый список на мажоритарные округа на основании праймериз кандидатов.

Такое мнение он высказал в комментарии газете «День».

Как считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО, для того, чтобы победить, оппозиция должна усвоить уроки прошлого и представить единый список народной оппозиции. «В этом вопросе я солидарен с позицией Юлии ТИМОШЕНКО. Только такой избирательный список может стать качественной альтернативой нынешнему режиму», - отметил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что качественной альтернативой должно стать только честное объединенное действие. По его словам, Украине необходим широкий общественный фронт оппозиции, куда должны войти все оппозиционные партии, общественные движения, а также небезразличные граждане. «Поэтому мы должны поддержать общественные инициативы – и не на словах, а включив их представителей в единый список оппозиции и приведя их к власти. И перестать предлагать в списки тех, кто уже по несколько раз отсидел в парламентах, комитетах, всевозможных советах и в карманах олигархов», - отметил он.

Еще одним важным аспектом В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвал то, что общий оппозиционный список должен формироваться путем широкого общественного обсуждения.

«Кандидатами должны быть люди, которым действительно доверяют на местах, их должны выдвигать местные общины, а не кулуарно назначать кандидатов в политбюро в Киеве и рассказывать, что они якобы пользуются доверием. Так делает власть. На Банковой уже три или четыре «шахматки» расписаны. Так мы что – соберемся на другой улице и что-то свое распишем? Это дискредитация оппозиции и точно не альтернатива власти», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Поэтому, по его словам, если говорить о мажоритарных кандидатах, то альтернативы праймериз нет. «В ином случае на округах от оппозиции могут быть представлены слабые кандидаты, а неудовлетворенные оппозиционеры, не получившие согласования, получат искушение баллотироваться вопреки решению оппозиции. Именно это приведет к распылению голосов и поражению», - считает он.

По мнению председателя политсовета «Нашей Украины», так же обреченным на поражение является поход на выборы несколькими колоннами, потому что власть будет делать все, чтобы взаимное противоборство между этими колоннами вызвало раскол в оппозиции. «Монолиту админресурса и грязных денег, которые есть в руках власти, оппозиция должна противопоставить единый народный фронт. Кто возьмет на себя ответственность за то, что одна из оппозиционных колонн не попадет в парламент, а лишь заберет голоса у других оппозиционных сил, которые перейдут в Партию регионов?», - заявил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что все дискуссии о различии в идеологиях между оппозиционными партиями на данный момент являются необоснованными. «Когда горит дом, то хозяева не спорят, каким ведром с водой его тушить – зеленым, красным или синим. Сейчас страна на грани потери независимости, потому что демократию мы уже утратили. Поэтому и ультраправые центристы, и консерваторы должны тушить пожар в родном доме, а не разводить теоретические дискуссии. Это напоминает 1917-1919 годы, когда украинские социалисты, гетманцы и петлюровцы воевали друг с другом из-за идеологических разногласий, именно поэтому и утратили государственность. Допустить этого сегодня мы не имеем права», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.