Тюремщики выдали Луценко «диетический» паек - «Кильку» и сало

Экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО сегодня утром, перед выездом на заседание Печерского районного суда Киева, в следственном изоляторе для питания на протяжении дня выдали сухой паек, который состоит из сала, рыбной консервы «Килька» и хлеба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО, ссылаясь на его слова.

«Юрий Витальевич очень возмущен по поводу этого, так сказать, питания, имея букет болезней брюшной полости. О какой диете и шестиразовом питании в таком случае может идти речь?», - заявила И.ЛУЦЕНКО.