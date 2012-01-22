В Тернополе «живой цепью» объединили памятники Шевченко и Бандере

В Тернополе по случаю годовщины Акта Злуки «живой цепью» объединили памятники Тарасу Шевченко и Степану Бандере.

Как передает корреспондент УНИАН, организовали акцию представители Комитета сопротивления диктатуре. В общей сложности в мероприятии приняли участие около 200 человек, в руках они держали национальные флаги, флаги партий «Наша Украина», «Гражданская позиция», НРУ, УНП. Начались торжества возле памятника Т.Шевченко, где на импровизированном митинге выступающие отмечали значимость Акта Злуки, а также необходимость единения Запада и Востока Украины и в наше время для отстаивания интересов государства и борьбы за его процветание.

Дальше люди объединились в живую цепь до памятника С.Бандере. Там торжества завершились исполнением гимна всеми членами «цепи» и выступлением хора «Заграва».